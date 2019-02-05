行年宵行到半夜　張智霖全家出發日本滑雪

新年快樂！祝大家闔家平安，身體健康！今日係大年初一，藝人袁詠儀（靚靚）就喺社交網晒出一家三口喺機場嘅全家福，仲留言透露同老公張智霖（Chilam）帶埋仔仔魔童去日本滑雪：「Niseko！We are on the way 🏂☃️（日本北海道新雪谷，我哋嚟喇！）」睇相見Chilam雖然戴住個黑色口罩，但仍睇得出眼袋都幾大，似乎唔多夠瞓啵！



原來，昨晚佢哋兩公婆去咗行年宵市場，仲行到三更半夜，靚靚喺社文網晒相表示：「貳豬勇闖年宵花市🌷💐🌸🌺，把歡樂帶回家。祝你2019年 #新春旺好運 #祝大家年初一，福臨門 百年一遇歲朝春 🐷新春快樂🐷 豬年大吉 🐗豬事順利🐗 💎豬圓玉潤💎 🐽豬籠入水🐽 🎉掂過碌蔗🎉」相中佢哋兩公婆齊齊戴上口罩，打扮相當低調！唔少網友都向佢哋拜年，仲有眼利嘅網友認得出Chilam今朝同昨晚戴嘅口罩係同款唔同色添！



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