行年宵行到半夜　張智霖全家出發日本滑雪

新年快樂!祝大家闔家平安,身體健康!今日係大年初一,藝人袁詠儀(靚靚)就喺社交網晒出一家三口喺機場嘅全家福,仲留言透露同老公張智霖(Chilam)帶埋仔仔魔童去日本滑雪:「Niseko!We are on the way 🏂☃️(日本北海道新雪谷,我哋嚟喇!)」睇相見Chilam雖然戴住個黑色口罩,但仍睇得出眼袋都幾大,似乎唔多夠瞓啵!



原來,昨晚佢哋兩公婆去咗行年宵市場,仲行到三更半夜,靚靚喺社文網晒相表示:「貳豬勇闖年宵花市🌷💐🌸🌺,把歡樂帶回家。祝你2019年 #新春旺好運 #祝大家年初一,福臨門 百年一遇歲朝春 🐷新春快樂🐷 豬年大吉 🐗豬事順利🐗 💎豬圓玉潤💎 🐽豬籠入水🐽 🎉掂過碌蔗🎉」相中佢哋兩公婆齊齊戴上口罩,打扮相當低調!唔少網友都向佢哋拜年,仲有眼利嘅網友認得出Chilam今朝同昨晚戴嘅口罩係同款唔同色添!



