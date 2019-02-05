50粉絲冒寒迎接　周元今退伍望快啲拍新劇

曾韓劇《龍八夷》的31歲男星周元前年5月以現役陸軍身份入伍，之後在白骨部隊擔任助教，而他今日完成近兩年的兵期，在江原道鐵原郡退伍，他本來預定於本月15日退伍，但因為去年開始實行縮短服役時間的政策，所以早了10日退伍。



今日是大年初一，天氣嚴寒，但仍有逾50名來自亞洲各地的前來迎接周元，見到粉絲遠道以來歡迎他，周元就大表感激：「我覺得好幸福。」他亦上前一一與粉絲握手，親自多謝粉絲。問到他退伍的感受，周元就說：「當兵的時間說長不長，說短不短，我在服役時有很多新體驗，非常值得。」而軍中的幹部和同僚就以熱烈的掌聲祝賀他退伍，周元就指多得大家如家人一樣照顧他，他才可以安全地度過軍人生活。



問到他退伍後最想做甚麼事？他就說：「我最想拍好的劇集。」但他就透露還未有定下來的復出作品，問到當兵時可有成為他力量的女團？他就表示在軍中有看電視，知道藝人在退伍時都會收到這條問題，所以也想了很多，他坦言有部隊中，軍人們除了看女團之外，也會在看男團的演出時獲得力量，而他就指女團BLACK PINK成為他的最大力量，但笑指其他女團都喜歡。



周元最後又承諾會報答粉絲：「好多謝大家，知道大家一直等我，我也會以好的作品報答大家，今後會更加努力！」