年初一母子行山　素顏張栢芝同大家拜年！

女星張栢芝自從去年11月誕下第三個胎「小王子」後，近日又再積極活躍於社交網。今日，佢趁大年初一喺IG晒出素顏自拍照同大家講早晨，仲晒埋大仔謝振軒（Lucas）與二仔謝振南（Quintus）嘅大合照同大家拜年！不過栢芝今次喺合照中就好型咁冇打啲乜，相中三母子打扮成潮人，仲齊齊望向鏡頭，栢芝面露微笑，而Lucas與Quintus就木無表情，簡直Cool到震！呢張相係夜晚時用咗閃光燈拍攝，搞到佢哋三母子都有紅眼現象，令張相更添幾分型格色彩～



另外，栢芝又喺微博上載一段行山片，並透露今朝帶咗Lucas與Quintus去行山，佢留言：「大年初一，登高望遠，身體棒棒，步步高升！」片中，Lucas有啲尷尬咁對住鏡頭講：「新年快樂！大家好，我是謝振軒！」至於細佬Quintus就一啲唔怕醜咁爭住高呼：「大家好，我是謝振南！」可見兩兄弟嘅性格截然不同！



唔少網友見到後都好驚喜今次三母子又再同框，紛紛話唔知栢芝幾時先會帶「小王子」同大家拜年呢？



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr