涉性侵新井浩文違約金將達15億日圓

原名朴慶培的40歲日本男星新井浩文，涉嫌於去年7月1日於家中性侵一名上門服務的女按摩師，日前被警方拘捕及送檢，正等候被起訴，他除了要面臨監禁三年，更要面對各大公司的索償，



新井被捕後，他演出的作品全部受到拖累，包括廣告、劇集及電影被抽起或停播。原定6月上映、與草彅剛合演的電影《颱風家族》及與林遣都合演的《善惡之屑》要延期上映；電影台頻道NECO原定播映的電影《銀魂》、《葛城事件》等三套電影臨時抽起，宣傳費損失不少。另外，富士電視台重播他與木村拓哉合演的《冰之驕子》，也要臨急將他的戲份刪走。



除了新片、廣告及舊作抽起之外，他有份演出的電影如日劇《今日我至叻》及電影《Sunny陽光姊妹淘》等，本來計劃推出DVD及藍光碟，但他被捕後，所有影音產品全部取消推出發售，估計片商投資DVD等的製作費隨時凍過水。由於各公司的損失不菲，傳媒估計賠償的違約金會高達7億至15億日圓（4,900萬至1.05億港元），比2017年爆出與性醜聞的小出惠介賠償5.3億日圓（3700萬港元）違約金，更加驚人。近日，新井所屬的事務所除了與受害公司交涉賠償金額，還要上門到相關受影響的公司道歉，疲於奔命。有傳媒指，事務所正商討盡快解僱新井浩文。