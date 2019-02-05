纖悔都捱轟？里安自揭親友被姦曾想殺黑人

《救參96小時》（Taken）男星里安納遜（Liam Neeson）於戲中多次為救家人而不惜一切，好爸爸形象深入民心，而他近日宣傳新作《Cold Pursuit》時，坦白自揭於現實生活中亦曾因為親友被姦而被仇恨蒙蔽眼睛，立心報復，不過里安公開纖悔卻仍然被網民鬧爆！



里安於訪問中講到此事令他大感羞愧，事緣他約40年前知道女性親友被姦後，向對方追問兇手的身份，知道是黑人，即拎短棍巡街長達一星期，希望於街上的酒吧附近，遇到黑人挑釁他，可以讓他殺死對方洩憤！里安受訪時更爆粗表示當時嬲到想殺死「XX黑人」，幸而最後未有發生任何事，他亦明言從這個可怕的經歷當中學到寶貴教訓。雖然他公開事件僅為坦白纖悔，講明當時的想法恐怖及噁心，但有部分網民仍「放錯重點」，紛紛留言鬧爆里安種族歧視，更有不少人聲言他應該被禁出席奧斯卡頒獎禮！



連月多個演藝人因為早年言行而被「清算」，當中包括漫威（Marvel）導演James Gunn與影星Kevin Hart等，前者被電影公司炒魷，後者被逼辭任奧斯卡主持工作。雖然二人亦有澄清早年已就愚蠢或不智的留言道歉，但部分網民一見到相關言詞仍予以批評，電影公司亦為「政治正確」而抽後算帳，相信將有不少早年曾有無知言論的名人紅星繼續被翻舊帳。