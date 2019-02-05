【眼神駁火】家輝青雲咖啡論英雄

雲集張家輝、劉青雲、林嘉欣及袁詠儀等影帝影后級陣容主演的英皇巨製《廉政風雲 煙幕》全成矚目，宣傳攻勢浪接浪，成為全港熱話。提到廉政公署，不少人都會聯想到「請你飲咖啡」，有見及此劇組特意安排主要演員現身咖啡廳，拍攝一系列宣傳片為電影造勢。



宣傳片中劉青雲與林嘉欣分別化身「咖啡師」，為客人張家輝調製咖啡，其中嘉欣相當認真投入，對每個細節都一絲不苟，並以獨白：「唔會因為有任何因素令咖啡有絲毫出錯」，帶出角色性格。至於劉青雲更與張家輝「正面交鋒」，青雲先遞上咖啡，然後家輝輕輕推開，二人以眼神「駁火」，短短數十秒的宣傳片已火花十足、劇力萬鈞，難怪電影備受觀眾期待。



其實廉政公署之所以與咖啡息息相關，全因早在1974年，當時的港督麥理浩提出成立獨立於部門、致力打貪的廉政公署後，每當廉政調查人員邀請疑犯接受調查時，都會免費提供咖啡，加上公署內亦有售賣咖啡，故令「廉記咖啡」深入民心。廉政公署甚至趁今年成立45周年，特意籌辦快閃攤位，向市民派發廉署咖啡，讓大家一嘗「畀廉署請飲咖啡」的滋味。