爭住同家輝青雲影相！《廉政風雲》掀撲飛熱

影帝劉青雲、張家輝和影后林嘉欣主演的英皇賀歲巨獻《廉政風雲 煙幕》萬眾期待，更掀起一股撲飛熱潮！今日大年初一不少上映《廉》片的戲院出現購票人龍，而不少上映場次更有全場爆滿情況，可謂一票難求，氣勢如虹！東網走訪上映戲院，見不少觀眾到場支持《廉》片，有觀眾更與青雲、家輝、嘉欣等人的電影海報拍照留念，可見電影極受歡迎。



此外，青雲、家輝、嘉欣接受東網訪問，為【娛場】擔任嘉賓。《廉》片雖然題材嚴肅，但家輝笑言拍攝時氣氛還是很融洽的，而嘉欣就坦然捨不得劉青雲：「成套戲大部分時間都是對住家輝，真係有啲膩，同青雲反而得三日戲，所以好唔捨得呀！」



而講到三位的另一半都是圈內人，張家輝和劉青雲就非常抗拒和太太合作拍戲，家輝更明言：「如果係，死咗佢算數呀！」青雲亦認同和太太合作是一件很複雜的事情，反觀嘉欣就很樂意和導演老公夫唱婦隨，男女大不同就是這樣吧！



究竟由細到大，家輝、青雲和嘉欣有沒有呃過人，說一些無傷大雅的大話呢？答案簡直是出人意表呀！想知就立刻收看【娛場】啦！



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