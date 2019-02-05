逢過年賭神上身　溫碧霞做莊等挑機

藝人溫碧霞（Irene）雖然弱質纖纖，但原來十分為食，踏入豬年即出動「搵食」歎賀年菜，攞個好意頭。Irene幾乎每年新年也會與家人外遊度歲，她說：「我怕凍，鍾意熱嘅地方，今年會同老公同埋屋企人去峇里島度假。出發之前會同家人喺屋企食團年飯，團年飯喺屋企食就最溫馨，一定會食細個媽咪教落嘅上海雲吞雞，朋友嚟到拜年就會食上海年糕、蘿蔔糕、盆菜、BBQ。」



Irene屋企每年也有不少朋友前來拜年，大家亦會趁新年耍樂一番，她笑言：「自己嘅賭運幾好，我多數做莊家，仲要次次都贏。玩廿一點大家以為我會爆煲，好神奇地又唔會，啲朋友都唔忿氣，好鍾意挑戰我，不過大家都係細細哋玩吓，最緊要係有過年氣氛。」



她透露豬年暫時已經接了兩部電影，還有不少內地劇、廣告在斟洽中。其中一套新片將會有大挑戰，她將演繹從未做過，一直渴望演出的線人角色，故新年期間也要刨劇本做好準備。



Irene曾拍過不少經典電視劇，問到可會返無綫拍劇？她說：「其實《宮心計》都有搵過我，但係因為劇集太多角色所以冇接，如果拍希望角色有挑戰性，可以超越到以前自己嘅經典。」她希望自己不只是一個靠靚樣的明星，反而想做一個成功演員，用演技吸引觀眾，亦希望今年有機會攞獎：「每個演員都恨攞獎，唔係為獎拍戲，但亦都希望得到共鳴。」



場地：松山海鮮鍋

髮型：Daniel Cheng @ hair corner central

化妝：Khaki Yan