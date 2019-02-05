《愛‧回家》曹總大唱賀年歌　網友力撐出碟

嚟到新年，當然要聽番首賀年歌應下節啦！早前TVB就搵咗李家鼎、譚玉瑛、森美、麥美恩等人，合唱「零啱音」賀年歌，成為網民熱話。



不過要數「唔啱音」嘅始祖，當然唔少得處境劇《愛‧回家》系列入面嘅「曹總」劉一飛啦。曹總憑住佢一口要睇字幕先明佢講乜嘅「流利」廣東話，加埋土豪嘅形象，成功俘虜咗唔少觀眾嘅心！呢日曹總就為See see tvb facebook專頁獻聲，推出「賀年歌精選大碟」同大家拜年！



曹總先後大唱《財神到》、《歡樂年年》、《喜氣洋洋》同《祝福你》等多首街知巷聞嘅新年歌曲，雖然佢保持一貫「唔啱音」嘅特色，將「你有前途」唱成「你有賤兔」、「年年歡樂」唱到變「鯪鯪歡掠」，仲要跳舞跳到甩晒Beat，但就勝在佢換足4個Look上陣，「招牌曹總Look」、「財神衫」、「偵探裝」、「中式旗袍」樣樣齊，實行以誠意搭夠。唔少網民都大讚曹總好玩得，完全唔介意大家笑佢嘅廣東話，亦有網友問隻碟幾時出，話好想買番隻支持下！



網民有話兒

Tikxxxxg Lxxm：我要聽佢同熊若水唱合唱歌！！！

Nixxla Cxx. Lxu：好正！我想買隻CD！可以唔要贈品都得！

JxxCi Kxxg：曹總～聽完完全融入咗佢嘅語調，真係唔鹹唔淡

蕭xx：點解唔搵埋水水一齊跳



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