男人三十大個仔！許廷鏗係時候諗結婚

歌手許廷鏗（Alfred）轉投新公司後，不但在頒獎禮奪得男歌手銀獎，新一年更將首次踏紅館開騷。對此他表示會封大利是給同事以作報答：「2018年試咗好多新嘢，冇同事嘅支持冇可能會實現到。」而今年新年他就會留港與家人過年：「因為要準備3月演唱會，同埋都覺得2018年少陪屋企人，不過新年都冇假放，同屋企人食飯之後，都要排練演唱會。」



向來為食的Alfred又笑指新年目標要戒口：「我對食嘅抗拒係零，我祖傳有個潮州炸蝦丸係特別好食，年年新年就算喉嚨痛都會食，今年係第一年要忍口，年年阿哥都係搶晒嚟食，今年由佢搶啦。」問到演唱會之後可要食番晒補數？他即雙眼發光笑言：「可能會！呢啲唔一定新年，可能演唱會之後叫姑媽整先，未開騷已經諗緊慶功。」



問到拜年時可怕親朋戚友催婚？Alfred笑言：「其實年年新年屋企人問我嘅話題都係娛樂圈嘅嘢多啲，同埋會因應我當年嘅體形而去comment，今年應該頂得住嘅。」他又表示親戚沒有催婚：「可能我喺屋企都算最細，所以未去到呢個地步，但都要開始諗吓。（催你拍拖？）佢哋會好唔覺意咁滲吓，例如話我都係時候識番個女仔，睇吓邊個同學咩咩咩，唉！有先得。（自己真係開始諗吓？）又冇特定話幾時一定要做到啲咩，隨緣啦，但係時候開始諗吓啫。」問是否因為已經30歲？他說：「係囉，個異性緣吸引力指數依家係停緊，可能遲啲會慢慢下滑。（男人年紀大都有市場。）我都會keep，覺得依家自己心境年輕，希望都可以keep住，開心自然會容易搵到伴侶。」



髮型：Derek Li@Xenter

化妝：Khaki Yan

場地：Alive Dance