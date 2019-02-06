開年講呢啲！何佩瑜斗膽擺陳家樂緋聞上枱

英皇藝人陳家樂和何佩瑜（Jeana）齊食開年飯，當然少不免傳統賀年菜「撈起」，祝大家豬年「豬」光寶氣及「豬」圓肉潤。近月簽約成為家樂師妹的Jeana，竟大膽向師兄挑機，將對方的緋聞擺上枱開玩笑，搞到家樂差點要幫她「開年」！



事業更上一層樓



2018年家樂與Jeana事業發展都有轉變，家樂因拍劇成功入屋成圈中新貴，而Jeana簽約新經理人公司後工作接唔停，難怪當被問到新年願望，二人齊聲希望事業更上一層樓，不過師妹Jeana大膽將近日家樂與陳瀅的緋聞擺上枱說：「乜你嘅願望唔係可以去多幾次旅行咩？」令早前被拍得與陳瀅結伴遊日的家樂頓時語塞，不懂反駁，場面搞笑！



讚師妹識照顧人



以往Jeana「桃花」車輪轉，自從與導演前男友翁子光分手後，突然謝絕桃花，踏入豬年更立誓以工作為重，她賣口乖表示：「真係唔想拍拖喎！狗年簽約英皇後，除咗工作冇停過之外，仲發覺公司上上下下都好好，畀到前所未有嘅安全感我，好有家的感覺，所以我會繼續努力。」家樂亦對Jeana讚不絕口：「佢雖然演齡同年紀都細過我，但佢好識照顧人。去年同佢拍咗兩套戲，佢會拎自己整嘅好嘢返嚟請大家食，多咗呢個師妹，我梗係開心啦！期望豬年大家再拍住上搵真銀。」



成績好利是加碼



談到過年習俗，身為北方人的Jeana今年會與來港度歲的嫲嫲，以及媽媽，三代同堂包各款餃子宴客，相當溫馨。家樂則表示：「我每年都會幫媽咪入利是，佢仲會幫我換埋錢，等我準備利是畀同事，不過佢今年開聲叫我自己搞掂，話唔肯墊支喇，因為知今年我要『加碼』，同大家分享狗年嘅好成績。最搞笑係我爸爸舊年買咗枝桃花返屋企擺，咁啱我又遇到好多工作上嘅好機會，佢就懶醒咁叫我多謝佢，仲話要Keep住買落去。」



何佩瑜髮型：Jim Tse@Hair Corner

陳家樂髮型：Kenricksiu@fifthsalon

陳家樂化妝：Khaki Yan

場地：舍＠IFC Central



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