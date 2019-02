《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)美國男星「星爵」Chris Pratt早前宣布與動作巨星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)女兒嘉芙蓮(Katherine)訂婚,Chris正於英國倫敦宣傳配音新片《Lego英雄傳2》(The Lego Movie 2: The Second Part),順便於當地慶祝訂婚,前往一間脫衣舞店,大手筆花5千英鎊(約5.1萬港元)飲威士忌與香檳。知情者表示:「Chris好開心,好快就去舞池跳舞,仲講笑問個脫衣舞女郎想唔想同佢結婚。」