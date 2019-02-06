東方日報C1：陳凱琳佗旺B　龔嘉欣摸肚搶嫁

「少婦聯盟」四女感情路各異，陳凱琳去年下嫁鄭嘉穎後佗B，坦言會狂派利是分享福氣；沈卓盈及譚凱琪同樣有穩定圈外男友，不排除閃婚做豬新娘；至於年年有買桃花的龔嘉欣卻未有着落，難怪她輕摸幸福人妻陳凱琳的孕肚，望沾上旺氣，祈求豬年搶閘做新娘。



陳凱琳（Grace）、龔嘉欣（Katy）、沈卓盈（Jess）及譚凱琪（Zoie）因拍劇結緣組成的「少婦聯盟」，年初二跟各位讀者拜年送祝福！最年輕的Grace去年率先跑出成為人妻，更成功造人佗豬B， 身形超瘦削的她愈來愈有福氣，直言很期待今年首次派利是，希望分享福氣人人有份：「見人就派，係祝福嚟，派多啲！」



譚凱琪Keep住激情



問到覺得誰會繼Grace之後成為人妻？似乎Jess及Zoie都有極大可能，Zoie跟圈外富豪男友莊日宇拍拖七年，早已視對方為結婚對象，問會否今年成為豬新娘？ Zoie說：「結婚呢件事係會發生，時間未知，最近多咗人關心，我都要計劃吓，我哋有共識，但就未決定咩年份，事業再做好啲先。」Jess形容兩人感覺似「老夫老妻」，Zoie說：「唔係㗎！唔想冇晒衝擊，每一日都仲了解緊，我好開心佢好重視我。（閃婚？）都幾好喎！我未必係咁衝動嘅人，但可以考慮。」而Dry了一段時間的Katy表示以往每年都會買桃花，人緣見效但感情運欠奉：「唔會擺咩陣，月老自然會安排。（姊妹介紹男仔？）冇呀！依家工作忙，瞓覺都冇時間，如果拍拖都對另一半唔公平，遲啲先。」且看她能否沾上姊妹旺氣，後發先至搶閘做新娘。



沈卓盈講明秘婚



至於Jess與從事內衣生意的富貴男友Calvin拍拖三年，感情穩定，她直言大家都朝結婚方向發展：「我諗會結咗先同大家講。（今年內？）多謝祝福先，到時大家會知。」

工作方面，Zoie早前憑《大帥哥》「天嬌」一角人氣急升，很開心多了街坊熱情Say Hi，她直言會對工作更嚴謹，把握每次機會，現正拍攝《降魔的2.0》，希望有另一個令觀眾記得的角色。Katy去年拍下多套劇集，有機會今年內「連珠炮發」：「試咗好多唔同嘅嘢，之前拍《幕後玩家》大家以為我喊戲冇難度，但拍《包青天再起風雲》角色好慘，發現喊戲都有唔同演法，跟住《殺手》就打到飛起，依家仲有傷患，手指骨仍然係歪，希望劇集播出會見到成果。」已離開無綫東家的Jess期待新一年有更多挑戰及嘗試：「好感恩幫自己接到工作，好享受做啲未做過嘅嘢，啱啱拍咗旅遊節目，之後想拍電影。」而Grace的新年大計自然離不開家庭，寄望BB跟老公一樣靚仔，至於復工計劃，她說：「我好鍾意做嘢，未必會入劇組住，但一樣唔會畀自己太懶散。」



場地：Cubus28 ／ Barry＠relaxdearhk



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