團年飯攝影大賽！鄭元暢張鈞甯林允食咗乜？

今日是大年初一，不少藝人都將年三十的年夜飯相片放上網，包括林允、鄭元暢、張鈞甯等，鄭元暢連續兩天大吃大喝，大晒美食相，有魚、有菜、有肉，非常豐富，他表示：「#春節攝影大賽#晒年夜飯，家的味道，祝福大家除夕團圓平安吃飽飽。」



而張鈞甯除晒了一枱賀年菜，包括鮑魚、蟹、年糕、豬手、蘿蔔糕外，還有跪地向母親拜年的相片，並分享母親封的利是，張媽媽非常有心，還在利是封後寫上祝福語，張鈞甯寫道：「延續傳統，年末一樣吃了無比豐富的年夜飯，說了吉祥話，和長輩拜年，和最愛的人在一起。唯一不同的，是今年多了一隻小寶貝！祝福大家2019平安，心、身體健康，一起邁向更好的自己！新年快樂喔！」



至於林允分享了家人親手包的餃子，並寫道：「年夜飯攝影大賽參賽作品：包餃子#春節攝影大賽#」但相中只有其家人，未見林允，有網友問林允有否包餃子？她回覆：「我負責拍照和吃。」相當誠實呢！



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