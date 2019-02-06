陳茵媺晒全家福拜年　細女粉嫩面珠搶FO

藝人陳豪同喺同太太陳茵媺（Aimee）都喺外國生活過一段長時間，二人嘅Lifestyle都好洋化，不過佢哋都好注重農曆新年呢個中國傳統節慶！尋日大年初一Aimee就Post咗一張全家福，仲用英文祝大家萬事如意、身體健康同笑口常開！



Aimee仲影低咗佢哋嘅新年布置，可能係做藝人嘅關係，同往年一樣都擺咗一棵大桃花，今年仲用咗小朋友做嘅勞作－兩隻小金豬嚟點綴，當中有隻金豬仔冇五官特徵，Aimee話係因為佢其中一個小朋友太懶，至於係邊一個佢就冇開估喇。三個小朋友比起上年嘅新春全家福都明顯長大咗唔少！大仔Aiden高咗好多；細仔Nathan Lucas表情古靈精怪；細女Camilla笑得好燦爛，勁想咬佢個面珠仔呀！



Aimee一出Post網民反應即刻好熱烈，除咗祝福之外仲勁讚佢哋係「最可愛家庭」，見到佢哋都已經覺得幸福感滿滿喇！

----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

