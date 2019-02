長者雜誌搞電影頒獎禮　《綠簿旅友》奪兩獎

由美國退休人員協會(AARP)雜誌《AARP The Magazine》舉辦的18屆Movies for Grownup頒獎禮日前於比華利山舉行,一眾紅星均有出席。結果,《綠簿旅友》(Green Book)與《大老作家》(Can You Ever Forgive Me?)各獲兩獎成為大贏家!



《綠》分別獲最佳電影,而男主角域高摩添臣(Viggo Mortensen)則捧走最佳男主角。《大》片則獲最佳劇本以及男配角(Richard E. Grant)。至於最佳女主角就由《仁妻》(The Wife)的格蓮高絲(Glenn Close)繼續奪得,她擊敗三大影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)、茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)以及珊迪娜布洛(Sandra Bullock)獲獎。《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)的楊紫瓊就不敵《All Is True》的茱迪丹茲(Judi Dench)失落最佳女配角獎。而《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody)亦撃敗《我》獲最佳整體演出。



至於《羅馬》(Roma)擊敗日本片《小偷家族》等獲最佳外語片。而大會亦頒發事業成就獎給老牌女星莎莉麥蓮(Shirley MacLaine)。