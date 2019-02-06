長者雜誌搞電影頒獎禮　《綠簿旅友》奪兩獎

由美國退休人員協會（AARP）雜誌《AARP The Magazine》舉辦的18屆Movies for Grownup頒獎禮日前於比華利山舉行，一眾紅星均有出席。結果，《綠簿旅友》（Green Book）與《大老作家》（Can You Ever Forgive Me?）各獲兩獎成為大贏家！



《綠》分別獲最佳電影，而男主角域高摩添臣（Viggo Mortensen）則捧走最佳男主角。《大》片則獲最佳劇本以及男配角（Richard E. Grant）。至於最佳女主角就由《仁妻》（The Wife）的格蓮高絲（Glenn Close）繼續奪得，她擊敗三大影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）以及珊迪娜布洛（Sandra Bullock）獲獎。《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）的楊紫瓊就不敵《All Is True》的茱迪丹茲（Judi Dench）失落最佳女配角獎。而《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）亦撃敗《我》獲最佳整體演出。



至於《羅馬》（Roma）擊敗日本片《小偷家族》等獲最佳外語片。而大會亦頒發事業成就獎給老牌女星莎莉麥蓮（Shirley MacLaine）。

