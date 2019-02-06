炮製花膠鮑魚賀歲！郭羨妮望豬年拍好戲

藝人郭羨妮與同經理人公司的好姐妹陳倩揚、梁嘉琪和顏子菲拍賀年照，祝願港人豬年得心應手。四位靚女去年於圈中都有不俗的發展，自然希望豬年能夠「再下一城」。2018年參與了兩套電影拍攝的郭羨妮可謂忙過不停：「希望今年再拍多啲好電影，或者主持旅遊節目，好似同倩揚做一個《兩個靚媽去旅行》咁，應該好有趣。去年客串嘅電影《沉默的證人》可以同老友張家輝再次合作，真係好開心。」她又透露每逢農曆年，自己都會在家準備美食，當聞得郭羨妮最拿手炮製花膠及鮑魚，在旁幾位靚女嚷着要去拜年，十分搞笑。



去年再榮升人母的陳倩揚則笑言一家五口去拜年，單是聲勢已經贏晒：「我要封利是…好彩大仔同二仔都開始識幫手嘞，發覺新年習俗都可以係一項唔錯嘅親子活動。（新年願望？）是希望全家都身體健康同開開心心。工作方面會繼續拓展網上平台，吸納更多粉絲，同時亦希望可以出一本烹飪書， 一賞心願。」



至於梁嘉琪則打算趁新年期間好好休息，準備來年的新工作及挑戰：「去年嘅成績都好滿意嘅，希望踏入豬年可以更多方面的發展，多嘗試其他工作，包括電影和舞台劇。」顏子菲則表示每年農曆都會返南京探親：「我依家單身，每次返去都會畀長輩追問感情狀況，佢哋又會安排好多『青年才俊』嚟屋企拜年， 非常搞笑。（想拍拖？）想專注事業， 感情事隨緣，當然女仔都想搵到個錫自己嘅人。」



場地提供﹕台北．寬巷子