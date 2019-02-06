鄭中基紅館騷𢭃利是　現兜兜照擸

《鄭中基 One More Time世界巡迴演唱會-香港站》假紅館舉行第二場，繼續有陳明憙任嘉賓外，鄭中基（Ronald）和KB 、鄧建明（Joey Tang）組成的國際知名組合「嚿飯咁」再次亮相，演出前更首次播出他們被暴龍哥邀請到港、及到港後四出觀光的片段，當中三人被大媽包圍索合照、KB豪食原條炸大腸畫面，非常爆笑。



另一位嘉賓王菀之（Ivana），先自彈自唱《我代你哭》，再和Ronald合唱《我真的受傷了》，唱畢Ivana先多謝Ronald邀請她做嘉賓，並說可能因年初一關係心情特別興奮，接着的𢭃利是環節更是其重點，Ronald則搞笑說如果大家冇利是封是沒問題，直接銀包攞Cash都可！Ivana則承諾大家送Cash會返屋企入利是到人日先拆，非常搞笑！然後二人分道揚鑣落台邊唱《財神到》邊手𢭃利是，獲不少觀眾塞錢，令她忍不住說：「我好忙呀，我有啲唔好意思，但又好開心喎！」



唱畢，Ivana表示今次是第一次做Ronald演唱會嘉賓，之前同公司他又是前輩，又指好欣賞他的音樂造詣和靚聲：「剛才一直喺後台聽都係好靚聲，又好開心Ronald揀咗《我代你哭》，因為自己都係唱作人，知道咗係佢作品後好Respect 同首歌好浪漫，所以知道唱呢首歌後，好畀心機去諗編曲，都花咗啲心思，希望Ronald 繼續Good Show。」而Ronald認為她是好唱得的女歌手外，又真心識音樂，對音樂有Sense！



而演唱會中段更發生驚險事，Ronald站在伸向觀眾席的斜台上時，疑機件發生輕微故障，斜台突然停了，幸好他下盤夠勁企得穩，未有失平衡，只是虛驚一場。



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