蔡一傑初二52歲生日　草蜢分道揚鑣過年

今日大年初二，正是草蜢成員蔡一傑52歲生日！往年他生日期間，都會出遊與各地Fans朋友慶祝，今年適逢農曆新年，他決定留港與家人共度，更會親自下廚，溫馨聚餐。



回想小時候過新年，傑仔和蔡一智兩兄弟的父母都會為他們準備新衫過新年，他說：「因為我同阿哥都好貪靚，爸爸、媽媽為免我哋爭新衫打交，新年都會買同款同顏色嘅新衫畀我哋，一模一樣唔使爭。」身旁阿智補充：「仲有新睡衣同埋紅色底褲，至今我都保持呢個『傳統』，為仔女準備新睡衣同內衣褲，靚靚咁迎接新年。」今年除了買新衫，阿智還會與太太和子女外遊，他說：「會同家人去冰天雪地嘅地方過新年，第一次滑雪，非常期待。」他還帶了自家設計「17385」利是，向兩位拍檔送上祝福，寓意大家在新一年都好像他們的名曲《一起森巴舞》，充滿活力和正能量。



至於蘇志威（蘇老闆）每年都會廣邀親友，初三在家中開Party，除了團拜聚餐，還會小賭怡情，發新年財。蘇老闆揚言今年要挑戰紀錄：「去年我屋企嚟咗61位親友一齊玩，非常熱鬧，希望今年創新高超過70人，步步高升。」原來蘇老闆除了跳舞叻，還會泡製傳統新年甜品，他說：「我最難忘每逢新年，屋企人都會炸煎堆、油角、笑口棗等賀年甜點，我一邊幫手炸、一邊幫口食。到依家我間中都會整，希望今年有時間都會整甜品送畀朋友食。」草蜢今年除了繼續《17385世界巡迴演唱會》，還有很多大計，但先賣關子，總之充滿驚喜。



