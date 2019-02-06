吳浩康開處男騷　攬實爸爸喊到變豬頭

歌手吳浩康‌（Deep）早前舉行首個澳門演唱會《Deep Night Show - One Night in Macau 2019》，獲不少好友、長輩及fans專登由香港到澳門捧場，Deep一見到到場支持的爸爸即感動得喊到變豬頭，場面感人！



全晚他唱了廿二首歌，又與全場觀眾大合唱。首次在澳門開show，Deep表示既緊張又開心：「show前都幾緊張，因為自己狀態比較唔係好穩定。澳門同香港好近，文化資訊亦都好相似，成日都覺得澳門係我第二個基地，所以可以喺澳門開show，對我嚟講係一件好有意義嘅事。」唱到《兒戲》時，Deep感觸地說：「有好大段時間唱歌範圍只係喺自己屋企，但我永遠都有一個最好嘅觀眾，永遠都有一個人生最好嘅夥伴、對我最大嘅包容，冇佢根本冇我，我爸爸！」之後Deep走落台攬實爸爸，忍不住流淚，事後Deep話：「爸爸嚟支持我，好感動，Show前我將啲壓力轉嫁咗喺爸爸度，所以見到佢，好百感交集。」



此外，Show上亦發生了蝦碌事，就係台上字幕機出錯歌詞，他表示：「唔知係部機器定係電腦定係電線有問題，因為同我合作開嘅副導演係負責幫我撳Led字幕，其實睇字幕係一個壞習慣，係唔應該睇，但係個字幕不停轉錯歌詞，我唱緊下一句時，字幕再播下一句、或者播番上一句，係好難唔畀佢影響到，哈哈！不過係幾隻歌係咁啫，其實做Show好多時都有啲咁嘅小意外，好似考試、考牌咁，考記憶力、考應變、心態、唱歌，但係每一次考試都好開心，因為有好熱烈嘅掌聲，好多謝觀眾。」



當晚小肥擔任嘉賓，二人互唱對方經典歌，Deep說：「小肥未喺香港出道前我哋已經有合作，《感覺蘇豪》嘅英文部分、《擇日失戀》入面嘅和音，其實都係小肥，好多謝佢一直以嚟對我嘅Support，呢個人真係好有義氣，亦好欣賞、好鍾意佢，所以好想將啲好嘢同大家分享。」

