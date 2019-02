睇唔起樂仔品牌！陳冠希扯火同Eason割席

近年積極投入打理自家品牌CLOT的藝人陳冠希,向來和同樣發展個人品牌MADNESS的余文樂(樂仔)有積怨,最經典是2003年有傳二人因爭奪鍾欣潼,在頒獎禮後發生撞膊事件,爆粗互罵稱要「隻揪」!直至前年兩人因為一件牛仔褸又萌戰火,陳冠希發炮指MADNESS是「SADNESS」外,日前亦再次因為樂仔向網民開火,更直言楊千嬅和陳奕迅(Eason)不是他的朋友,又指MADNESS跟他的品牌不同層次、冇得比!



事緣陳冠希在社交網發布品牌最新的賀年T-shirt,怎料有網民留言表示希望CLOT能和MADNESS合作,留言一出即觸動陳冠希的神經,他爆Seed說:「NEVER THAT !!!! WE MANY LEVELS ABOVE THAT WACK SXXT.... NEVER KNEW U WAS LAME LIKE THAT TOO / BUT NOW WE ALL KNOW ...... ENJOY」



鬧開有條路,當中有網民留言表示自己並非支持MADNESS,但指十多年前支持CLOT的千嬅及Eason已轉軚捧MADNESS,並問陳冠希:「為甚麼不找找自己的問題呢?」這句話令陳冠希當堂再扯火,表明千嬅及Eason已不是他的朋友外,又暗指他們陰險:「DONT EVEN GET ME STARTED ON THESE SNAKES」(唔好將呢啲陰險小人同我扯上關係!)」大批網民睇到一地花生,有人支持CLOT搞得出色,嘲笑樂仔只是跟風的copycat,亦有不少網民責備陳冠希不應該口出惡言!