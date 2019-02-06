生豬B順其自然　周柏豪會為小朋友減產

周柏豪踏入豬年希望歌影視繼續穩步發展，他說：「我唔需特別去中乜大獎，入行12年事業上冇話突然好大爆破，係循序漸進一步步咁行，我覺得最紮實，希望今年平平安安。」相士指屬鼠的他今年在各方面都非常好，但就要留意眼睛及心臟，他笑言人漸大都有做基本保養：「每年都有驗身，身體都有啲毛病仔嘅，但就唔影響健康。」今年可有計劃生豬BB？他抱順其自然，如果將來有小朋友，他肯定會放慢工作，因為他希望陪住小朋友成長，珍惜這段寶貴時間，他說：「但呢一兩年都應該側重工作，如果時間又許可，我同太太嘅默契覺得要有咪有囉，冇話特別抗拒。」



工作方面除了會幫無綫再拍劇，他看到近年電視劇在全球的走勢都好勁，他亦愛拍戲，唱歌方面他都會堅持唱廣東歌，他曾經向一些前輩、監製問過意見，無需特別做一張國語專輯打開內地巿場，他說：「前輩話人哋鍾意你，係喜歡你嘅style或者你「陣除」，雖然我都應該講好國語，但始終廣東話係我母語，我要做番自己最強嘅一項。」本月23日馬來西亞一站是其15場巡演最後一場，不過他率先報喜，公司已經同內地簽了下一個主題巡迴演唱會，紅館方面最快明年或後年。」