同翠如做姊妹！連詩雅睇化懶理是非鬥爭

去年底加盟星夢唱片公司的連詩雅（Shiga），原來已秘密錄了幾首歌，不過要找一個合適時間推出，她說：「新一年自己都好開心，入咗新公司好多嘢都係重新學習，無論喺工作上、拍劇，認識好多新嘅同事，自己好似又做新人。」對於吳若希跟菊梓喬盛傳「爭寵」鬧出是非，她說：「我諗都冇諗過不和嘢，每間公司都會有呢樣嘢，唔係淨係唱片公司，普通寫字樓工都有辦公室政治，基本上任何一個行業都有呢樣嘢，我自己唔係好睇重，唔使咁認真去睇，其實大家只係做嘢。」



她直指初出道時，好多網民對她都有好多意見，她說：「嗰時每一個我都好在意，我發覺會好大壓力，就算我在意咗可以改變啲咩，我不如用嗰啲精力做好自己工作好過，依家我睇化咗好多，我歡迎大家嘅意見，但我自己會篩選，唔會太在意，除非係我做傷天害理，或者傷害到人啫，我都係做好自己工作。」



有連串工作大計的她，除了為外購劇唱主題曲，又與黃翠如合作拍劇，她說：「齣劇係講親情，我同翠如第一日開工，劇情講我哋係經歷咗啲嘢嘅好姊妹，其實我同翠如唔係好熟，拍呢個劇前只見過兩次，但佢好好人，大家容易傾偈，感覺好舒服，拍完睇番好有姊妹感覺。」稍後她又將到澳門開騷，歌視雙棲發展，忙過不停！



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