豬年未打算封盤　鄭融：結婚唔係隨住潮流

踏入豬年，鄭融為自己定下目標，希望每個月至少跟爹哋媽咪睇一套戲，在工作及生活上要好好安排，取得平衡。入行多年的她有所領悟，覺得人生充滿希望，她說：「今年啲歌嘅方向都有呢個訊息，由希望出發，同歌迷一齊分享，今年我有機會去監獄探訪，希望話畀大家聽，做人要相信有希望，每個人總會遇到困難同壓力，呢幾年我都會同自己講，有希望先可以一路過、一路進步，有時自己都會好擔心，但諗諗吓都行到今日，仲擔心乜，你要相信有希望先會有動力。」



問到與外籍男友今年可有結婚打算？她說：「應該都唔會。（近年圈中有一片結婚熱潮？）我覺得結婚唔係隨住潮流，都係一個緣分，暫時未有。」她透露屋企多了新成員，事關她在澳門狗場成功申請領養了一隻格力犬：「佢7歲大，屋企已經好多年冇養狗，佢係退役嘅賽狗，我會帶佢去郊區玩，互相畀啲愛大家，有時領養動物唔係淨係你去愛佢，佢都會愛主人。」



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