《皓鑭傳》四大惡女　高顏值冇得輸

內地宮廷劇《延禧攻略》去年紅遍兩岸三地，劇中「魏瓔珞」吳瑾言雖然受到「嫻妃」佘詩曼、「高貴妃」譚卓、「純妃」王媛可、「順嬪」張嘉倪、「爾晴」蘇青等多位反派嘅陷害，但最後都逆襲成功。而最近熱播、沿用《延》班底嘅新劇《皓鑭傳》，亦食住個勢，打造「四大惡女」對付吳瑾言飾演嘅「皓鑭」，佢哋全部都來頭唔少，而且都有高顏值，位位都係索女！



李春媛



「岫玉」李春媛同「皓鑭」吳瑾言係同父異母嘅姊妺，但李春媛因為妒忌而耍橫手搶走吳瑾言嘅夫君，再屢出詭計迫害對方，最後更不惜捨命陷害吳謹言。其實李春媛早喺《延禧攻略》就已經同吳謹言多次大鬥法，佢最近亦拍住佘詩曼、黃曉明為劇集《鬢邊不是海棠》開工，隨時再次跑出！而的的骰骰嘅佢唔sell性感，反而喺社交網大晒文青照，以氣質取勝。



王琳



皓鑭嘅繼母「高敏」王琳一出場就已經壞事做盡，不但將皓鑭生母推落井，更將皓鑭賤賣出去。而內地女星王琳亦係出名嘅「御用惡後母」，其中就以《情深深雨濛濛》嘅「雪姨」最為人熟悉。不過現年48歲嘅佢私底下則係「廿四孝好媽媽」，獨力養大13歲囝囝，仲不時喺社交網大晒母子合照，相當溫馨。



海鈴



「公主雅」海鈴任性刁蠻，因為自己傾慕嘅人愛上皓鑭，而多次設計殺害對方。而海鈴呢位90後小花，2015年參演第一套劇《太子妃升職記》已嶄露頭角，入行短短4年已成功爬上女主角之位，佢喺社交網亦有不少騷長腿相，非常養眼。



寧靜



「厲夫人」寧靜本身非常賞識皓鑭，但因為皓鑭同佢唱反調，而誓要剷除呢粒眼中釘。而現年46歲嘅寧靜係內地嘅知名女星，佢雖然離過婚兼育有一子，但依然keep到個靚樣，絕對係「美魔女」。