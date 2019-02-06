新年照「開工」　基仔計住日子造豬B

豬年古巨基要「紅」運當頭，表演獅功，乘勢為4月11至13號的紅館演唱會舉行延續篇，現傳來好消息，之前三場門票已告爆滿，現宣布加開4月14號終極一場。距離開騷剩番兩個月，自認是「吃貨」的基仔決定玩埋新年食飽先，他笑說：「我係橡皮肚可以食好多嘢，如果唔係古太管住，我係一個肥仔，估計今個新年會肥十磅，不過我易肥易瘦，冇束縛下可以食好多，但又可以忍到唔食都得。」



屬鼠的基仔跟古太結婚四年多，經常被人催生B，古太直認老鼠同豬好夾，基仔聽罷笑說：「撞下手神！同古太合作囉！」記者提醒他要趕造豬B，新年期間就得努力「開工」，他笑言：「係喎，我突然醒唔起要懷胎添，係要計，盡力而為！」他自問與太太都不是怪獸家長，如果將來有小朋友，他一定用心教導，他自爆：「你哋估唔到喺屋企我好似湊女咁，我諗佢特登，佢可能培訓緊我呢個湊女心得。」



工作上古太擔當管束的角色，但回家基仔就負責撫平角色，他說：「佢幫我好多工作嘅嘢，有時好多問題要解決，佢好緊張，我就要撫平佢，到咗依家呢個年紀，我EQ愈嚟愈好。」經過去年在舞台上跌落窿一役，令他有好大體會：「大難不死呢個特技唔會再表演，舊年一跌我學識珍惜身邊嘅人，人生唔好咁多擔憂煩惱，人可以有好多計劃，但原來好多嘢唔係計劃之中發生，能夠開心就開心，我會放鬆去睇。」今次演唱會Part 2，他加入新曲目、環節，造了超過一半新衫，希望帶給觀眾新鮮感。



化妝：NatalieSoo@ndnco

髮型：Mark Ip@hair salon

場地：六公館

道具：劉兆發金龍醒獅隊

