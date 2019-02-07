拜年有招數　林淑敏許家傑赤口變好口

話咁快已經到豬年，憑劇集《愛．回家之開心速遞》情侶檔彈出，深受網友歡迎嘅「大小姐」林淑敏（Mandy）同「送水輝」許家傑，趁新春佳節炮製愛的盆菜。適逢年初三赤口，兩位唔單止冇開拖，仲互餵對方，畫面甜到漏！除此之外，佢哋仲教大家拜年時點樣冧掂另一半屋企人，過一個溫馨新年。



Mandy話對住家長，最緊要付出真心，買禮物都係其次：「話晒都係一年一次拜年，我反而唔主張買餅同朱古力畀老人家，拎個心出嚟對人先最重要！」至於許家傑就表示髮型好重要：「男仔最緊要係Gel番個頭，因為如果年三十晚玩夜咗，第二日好冇精神、頭髮又亂咁去拜年，長輩會覺得好唔尊重佢！」其次係斟茶、講恭喜說話、𢭃利是、幫手執頭執尾就當然唔少得，最緊要氹到家長開開心心！



感恩工作量增多



回望過去一年，兩位好感恩多咗唔少工作機會，Mandy更憑「大小姐」一角喺「萬千星輝頒獎典禮2018」奪得「最佳女配角」，佢表示：「呢個獎係網民同觀眾畀我嘅，其實拎獎唔係我一個人，我係代表成個劇組去拎呢個獎。」問到今年派利是會唔會闊佬咗？佢笑言：「收入係比去年多咗少少，但可以再多少少，派利是平時都多，希望可以維持水準。（派好多？）冇乜點計，開心錢，都會守傳統派到年十五。」



至於屬豬嘅許家傑今年犯太歲，決定預備五位數派利是破財消災：「今年入行十周年，想試吓派利是，因為有好多同事想多謝，少少心意，想藉呢個機會多謝佢哋，雖然唔係好多錢，因為搵得唔多。」佢又指舊年拍咗唔少劇集，希望可以展現新面目畀大家睇，最重要係今年可以同Mandy拎「最受歡迎電視拍檔」獎。



講到新年會做啲咩，許家傑更即場約Mandy拜年，點知畀人一口拒絕：「唔可以，我唔會得閒，平時仲見唔夠㗎？大佬畀我抖吓啦！」場面非常搞笑！



場地：城寨風味

林淑敏服裝：Laurèl

許家傑服裝：Harmont & Blaine

鳴謝：Barry＠relaxdearhk