爆紅靠個樣？許廷鏗教學生邊度𢭃最多利是

歌手許廷鏗（Alfred）日前接受「香港開電視」節目主持馬梓軒邀請，趁農曆新年重返中學母校聖若瑟書院，愛錫師弟的Alfred，不忘在黑板留下寄語，祝願師弟們學業進步。回憶讀書時期的農曆年，有一件事令Alfred很難忘：「我記得有一年，我同一班同學一齊去睇咗場賀歲盃，嗰度𢭃嘅利是都幾豐盛，因為見到好多Uncle，𢭃咗幾千蚊，學生嚟講好誇張㗎啦！」過年期間，Alfred例必品嘗賀年美食，其中炸蝦丸更令他回味無窮：「我姑媽整出嚟嘅係每年一樣味道，我年年起碼食幾十粒，係我由細到大嘅童年回憶！講到流口水添！哈哈！為食嘅底子出咗嚟啦！」



踏入豬年，亦是Alfred出道十年的大日子，近來收到一些歌迷的說話，令Alfred哭笑不得：「有啲人話一開始留意你，真係因為你靚仔㗎咋！但之後聽你唱Live又幾好喎！」Alfred坦言聽到這些說話，便知道原來這十年所做的東西，都不是白費。正積極籌備三月份首個紅館個唱的他，望屆時可以答謝歌迷一直以來的支持：「對於我嚟講，呢個Show係第一次我同歌迷真正約定嘅開始，往後我哋嘅第二次，都希望可以原班人馬，再喺紅館相約！」



