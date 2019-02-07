東方日報C1：馬德鐘李佳芯豬籠入水過肥年

貴為今屆視帝視后的馬德鐘與李佳芯，獲加封名銜當然賺到豬籠入水，豬年望繼續長賺長有，馬德鐘有意再置業投資，至於歌聲被指「魔音」的佳芯，決心練好屬於自己的專有聲線，誓要把畏懼扭轉成興趣。二人更認同大年初三赤口之說，絕不到親戚家拜年，免得開口夾着脷！



馬德鐘與李佳芯於無綫《萬千星輝頒獎典禮》以大熱姿態稱帝封后，兩個月過後，心情依然興奮，沒有劇集在身的他們不斷接商演活動搵外快，賺到荷包腫脹過肥年。對於大年初三赤口之說，閱歷較多的馬德鐘表示，每逢過年都特別留意：「往年都係同屋企人過，唔會特別去拜年，就算打麻雀，講嘢都特別小心。」佳芯則指家人雖沒有特別禁忌，但當日不會安排拜年節目：「以往都係初二去婆婆度拜年，初三最簡單留喺屋企煎吓糕，一係就飲茶就算，其實啲人話年廿八洗邋遢，我就年三十都洗緊，但買新衫呢樣嘢就會堅持，仲有屋企新年擺嘅花同全盒都係我負責。」



踩界拍戲



馬德鐘計劃到澳洲探望求學的兒子，順道於當地休息，笑指獲獎後感覺與市民距離拉近，現時於街上不時與市民打招呼及閒聊。談到收入大增，可會再度出擊投資？他謙稱：「我唔係賺好多，本來係想買樓，話樓市會跌，但實際又唔係差好大。（喺澳洲買？）都有諗，但當地稅好高，買完又要租畀人，都係睇定啲先！（豬年大計？）希望拍多啲電影，曾經話想唱主題曲都唱咗，演反派同專業人士都做過，依家身處古裝街又想拍吓古裝，離開吓現實世界。」



洗脫魔音



演技獲讚大躍進的佳芯，短短幾年便攀上視后之位，絕對付出過不少努力，不過其演技也不及唱功惹人關注，每次站於台上，觀眾都急不及待拿起手機錄下她的唱功，故大感壓力：「每次聽番都覺得仲差啲，仲有進步空間，啲人唔再話我魔音，係話聲線好獨特啫！演員有獨特之處係好事，但唱歌就希望唔好太獨特。（搵老師學？）之前有，但悟性太低，領略唔到，每次表演唱高音就好緊張，大家睇我會唔會走音，所以唔可以太Relax。呢排都練緊新歌，希望有生之年可以練好屬於自己嘅聲線，將佢培養成為興趣。」



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