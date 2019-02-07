成日被催婚怕怕　譚凱琪：呢一日總會嚟

藝人傅嘉莉（Kelly）、楊潮凱、譚凱琪及黃嘉樂聯同主播許文軒（Edmond）拍攝TVB娛樂新聞台賀年節目《萬千寵愛在豬年》，Kelly一直助養一隻寵物豬心心，適逢今年豬年，眾人帶備賀年食品去農場探望心心，包括心心最愛的粟米、蘋果、香蕉和白飯等，並親手整了一個豬豬八寶飯，讓心心大快朵頤，不過心心是一隻有性格的豬，不是隨便坐定定讓大家拍攝，經常在鏡頭前穿梭，逗得大家十分歡樂。



節目中四人亦有大談豬年大計，Kelly說：「師父話我今年桃花旺，我都想趨旺埋人緣！」提到狗年她算是大豐收，除了《特技人》大受歡迎外，又推出自家頭飾品牌，她說：「希望今年成績會繼續好，去年拍攝的《包青天再起風雲》即將推出，這是我第一次拍打戲，希望大家會喜歡。」Zoie於豬年名利雙收，一句「還我天嬌」成了城中熱話，她表示感激觀眾支持：「《大帥哥》的角色令大家對我多了認同，我哋全劇演員都用心去演，見到觀眾喜歡我們都好開心。」她現正拍攝《飛虎之雷霆極戰》和《降魔的2.0》，兩個角色她都覺得好新鮮，期待豬年大家會喜歡她的新角色。提到她與男友感情穩定，拜年時一定被催婚，她笑說：「結婚是人生必要做的，大家都戥我心急。這兩年工作好忙，這一天總會來的。」



黃嘉樂承認家人有催婚：「每次都答快啦快啦！（接受生BB先？）我OK，唔介意先有BB再結婚，新一年希望有更多好嘅角色出現。」楊潮凱笑言過年要帶女兒四出拜年𢭃利是幫補家計：「眼見古天樂喺上年樂壇成績理想，覺得做人唔好局限自己，咩都要試，上年我有份提名劇集歌曲獎，所以今年諗住向男歌手奬項進發。（再生多個？）暫時未有再生打算。」