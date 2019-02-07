單身方力申嗌想搞嘢　鄭中基寸爆：投胎啦

歌手鄭中基（Ronald）在紅館舉行第3場演唱會，獲林家棟、余香凝、黃又南等人捧場。今晚繼續有爸爸及囡囡、陳明憙以及「舊飯咁」做嘉賓。期間唱到《想愛你》時Ronald甩了嘴，即尷尬笑言：「真係唔好意思，咁多晚都未試過，唱咗咁多次都唔知點解會咁，我哋嚟多次好唔好，我唔容許自己咁。」之後就再唱多次，大家即拍手歡呼，順利唱完後，他自嘲：「離晒譜，嚟到呢度先發台瘟。」



今晚特別邀得《美女廚房》兩位好拍檔梁漢文（Edmond）及方力申（小方）做嘉賓，三人獻唱一連串medley，但就大玩改編搞笑歌詞。Edmond表示今次重新譜了歌詞，又問大家有冇掛住他們，小方即表示：「定係掛住嗰啲屎味魚蛋，或者坑渠水味意粉呀？」Ronald問大家是否10年冇睇《美女廚房》，Edmond就話：「人哋最近有做。」小方即話：「嗰個係假㗎。」Edmond就話：「你都癲癲地，以前你話啲奶假，依家話節目假？」Ronald問大家想唔想睇他們做番一輯新的：「不如做個美男廚房？」小方即話：「變咗啦你哋兩個，美女廚房咪幾好。」Ronald就話：「我哋已經有家室，唔可以亂咁食嘢。」小方就話：「你哋兩個上晒岸，升晒呢，得我就sin......single，想當年唔係single嗰陣我就安分守己，今日single我就食自己。」Ronald即謂：「你想快啲溝到女就去投胎啦。」小方即表示：「我真係好需要，好耐冇搞，真係好想搞......搞番個節目！」



另外兩人即贊成搞，小方就謂：「等我聽日返去TVB傾下先。」Ronald就話：「唔一定要TVB嘅呢，而家有ViuTV 㗎嘛。」Edmond更謂新一年要有大志：「我哋唔應該搞個節目，直接要搞個台出嚟，播晒我哋啲歌同戲，搞埋嗰頒獎禮，全部獎都係我哋攞晒，個台名我都諗埋㗎啦，就叫做T Viu B！」Ronald即表示要集資搞電視台，隨即就兵分三路，他們邊唱《財神到》，邊到觀眾席𢭃利是「集資」，𢭃完一輪後，他們笑言：「依家會盡快開台㗎啦。」尾聲時，Ronald特別感謝太太的包容：「我每次開show佢都好辛苦，因為我好麻煩，唔嘈得，唔食得嗰樣，又唔可以煩，但有兩個小朋友就一定會嘈，佢都有辦法搞到兩個小朋友好似識手語咁，所以多謝佢呢幾個月嘅包容，知佢好辛苦。」最後以《無賴》作結演唱會。