歌手雨僑向來鍾意喺社交網分享同老公羅力威平時生活嘅日常點滴,昨日佢又大爆羅力威有新「怪癖」!話說雨僑打開平時放咖啡同茶嘅櫃桶,點知竟然發現咗一對襪喺入面,令佢一度以為自己眼花,佢留言:「Excuse me Did you just put your socks in my 『coffee and tea collection』 drawer?(唔好意思,你係咪擺咗隻襪喺我個裝咖啡同茶嘅櫃桶?)」



好明顯雨僑口中嘅「你」,當然係指羅力威啦!雨僑話:「佢話冇位擺太多襪,都冇理由擺(喺)我啲咖啡度啩,你唔擺雪櫃?」唔少網友都話叫雨僑幫老公開年呀!



