《地球末日戰2》傳難產！無得睇畢佬打喪屍

月前傳出由「畢佬」畢彼特（Brad Pitt）擔正的《地球末日戰2》（World War Z 2）將於下月開拍，並於西班牙、泰國等地取景，距離上集出爐6年展開續集，不過近日就有消息指電影已經未開工就收工，爆出難產傳聞！



據悉電影公司因為上集製作費太高而對續集未有信心，上集由Marc Forster執導，Damon Lindelof編劇，未計補拍已花費約1900萬美元（約1.49億港元），拍攝期間曾爆出Marc與畢佬及其他劇組人員有爭執外，Damon更出名愛臨時改劇本，電影最後要進行大量補拍工作，所費不菲，至於拍出來的故事亦被指與原著小說內容相差甚大，口碑平平。雖然電影最後於全球收約5.4億美元（約42.3億港元），但有指電影公司不打算再搏一次，所以臨陣叫停續集的前期準備工作。



續集原定由Juan Antonio García Bayona執導，他於2016年退出後，名導大衞芬查（David Fincher）上陣，據悉其團隊提出拍續集的費用已比前作更低，但電影公司仍然不賣帳，電影公司暫時未作回應。