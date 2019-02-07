開心東京行街拒見面　KEIKO疑與小室搞離婚

90年代日本人氣組合globe的46歲女主音KEIKO，2011年10月於家中因腦中風出血暈倒，後遺症令其記憶力下降，更影響說話與發聲能力，令她被迫放棄歌唱事業，一直停工休養。KEIKO出事後，曾獲丈夫兼過氣音樂教父小室哲哉悉心照顧，但去年1月，小室被爆疑背着KEIKO，與任職護士的「小三」A小姐出軌。最終小室開記招自爆患有C型肝炎又暗示性無能，並宣布引退以作贖罪。



近年，KEIKO健康情況好轉不少，她早前便相隔一年多再更新Twitter，又留言透露有去做gym。上月中，有雜誌拍到自去年搬回娘家大分縣居住的KEIKO，在女性友人陪同下搭飛機前往東京。當日，KEIKO雖然戴上口罩，但她親自拉行李，又不時與友人有講有笑，看來精神不俗。



據知，KEIKO此行到東京接受最新的復健療程外，亦趁機會在東京四出Shopping行街，但卻沒有與分居多時的丈夫小室哲哉見面。KEIKO的友人向雜誌透露，KEIKO當年與小室同住愛巢早已易手，小室於去年5月已到新的寓所，但KEIKO至今仍未踏足過小室的新居，今次到東京亦只暫住在親戚的家。



雜誌又指兩人自小室因婚外情開記招後，一直未見過面，雙方只透過律師聯絡。雖然小室曾透露想同KEIKO重新開始，但KEIKO則想早日與對劃清界線，今次到東京亦有透過中間人傾婚姻問題。

