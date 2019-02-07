賺到笑都冇錢？佘詩曼借六位數搞抽獎

藝人佘詩曼（阿佘）以一身紅噹噹造型現身香港賽馬會大年初三「農曆新年賽馬日」活動，並在沙圈跟馬迷玩遊戲，現場氣氛熱鬧。



阿佘透露想中三T，希望大家可以發新年財，她又表示大年初一晚從橫店趕回港出席是次活動，故未有時間跟朋友約賭局：「我新年通常會喺屋企玩『魚蝦蟹』，都係做莊多。」她又透露在橫店跟黃曉明拍攝新劇，年夜飯都跟劇組一起吃，當晚有六百多人在一起，她說：「第一次咁多人食年夜飯，點知突然話要搞抽獎，我去晒橫店所有櫃員機都冇晒錢，要撲水，最後問劇組人員借，都借咗六位數，都開心嘅。」



阿佘表示明天會離開香港，要趕回橫店拍劇，這兩天跟家人吃了一頓飯。問到家人有沒有催她快些拍拖？她笑說：「乜得嘅咩？（拜年時有冇畀親戚催拍拖？）今年冇去拜年，好曳！不過佢哋理解嘅，出年先啦，我都冇得休息，可能要拍到三四月先再返香港，今年上半年重心都喺內地，下半年就唔知喇！」



講到阿佘去年演藝成績理想，今年有何新年展望？她表示最緊要身體健康：「有健康嘅身體先至可以繼續做嘢，今年都預咗六位數字派利是。（係咪搵得多？）開開心心啦。（豬籠入水？）OK豬啦。」