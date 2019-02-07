破地獄！薛凱琪搣甩污名奪最佳主廚

擁有「地獄廚神」稱號的女星薛凱琪（Fiona）日前拍攝內地節目《完美的餐廳》，她笑言自己的廚藝大獲好評，更在節目中獲「最佳員工」和「最佳主廚」獎。她笑言自己亦不好意思向好友炫耀：「我除咗學識煮食之外，仲拍得好開心！其實個節目係有鼓勵性，好似我呢個完全唔識煮嘢食的人，經過努力都可以得到冠軍。今年過年我都入廚煮嘢食畀家人試吓，贏到掌聲同大利是㗎！今次節目拍攝時間長，拍攝過程中同班好朋友共患難，贏到友誼係最開心。」



Fiona表示節目拍攝期間，要同組員「同居」，最尾一集仲寫信畀大家，搞到其他組員爆喊！她透露：「原本大會要拍住我寫信過程，點知我寫得太慢喇！製作組都放棄，叫我自己搞掂。當大家睇到我啲信嗰陣，有組員唔捨得喊咗出嚟，我都感動到眼濕濕！因為呢段時間大家住埋一齊，好似屋企人咁，依家突然要分開。我哋拍攝即使幾辛苦，返到房都一定圍埋傾心事，有時放假都約埋去丟箭、攀石，總之健康到不得了！」



而佘詩曼（阿佘）亦擔任「飛行嘉賓」，除了品評眾藝人的廚藝和服務質素，更下廚煮「九大簋」同大家分享。Fiona盛讚佘詩曼廚藝超班：「佢當然煮得超好食，我哋當中有個店員原來係阿佘嘅粉絲，見到佢真人即場激動到喊！雖然依家拍完節目，但我哋都保持聯絡，知道對方有新歌推出，都會幫忙轉發做宣傳。」



節目尾聲時，眾藝人參與「百人宴」考驗，Fiona深感有壓力：「因為我由唔識煮食，到依家要準備百人宴，感覺真係好神奇！而當中我有Fans仲現場求婚。我好開心可以喺節目當中，見證到佢哋婚姻。」