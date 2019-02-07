入馬場似足王妃！菊梓喬野心大恨開騷

歌手菊梓喬（Hana）以一身銀光閃閃造型現身香港賽馬會大年初三「農曆新年賽馬日」活動，她站在哥爾夫球車上出場，還一口氣獻唱三首金曲。Hana表示第一次出席新春馬場活動，所以感到很開心：「我仲要企喺架車出場，好似王妃咁，好犀利！好似被戴上光環。」她又表示今日會投注，並已吩咐同事幫手，但她坦言橫財運麻麻，通常都是夾朋友一起投注，又指自己的運氣都落在音樂上，所以這幾年的音樂運不錯。



講到早前畀東網拍得駕駛新車和到美容院做貴價Facial， 她表示：「其實架車唔係我㗎，係sponsor，要還嘅，facial都係sponsor，多謝大家咁關心我，都開心嘅，證明自己進步咗。（係咪依家情財政情況好咗？）都可以接受嘅，希望新一年會好啲。（係咪攞咗女歌手奬之後，好多嘢都唔同咗？）其實我每日都歸零，我同自己講要重新開始，因為我唔想冇咗純鍾意唱歌嘅心，但係我野心會大咗，希望可以新一年有機會開自己嘅音樂會，我知道好難，但都想挑戰吓。（目標想喺紅館開show？）我想熱身先，一嚟太大個場，搵個啱自己嘅場先，呢段時間我都有做運動ready好自己嘅身體，迎接自己嘅機會。」



問到老闆是否有意為她開show？Hana說：「佢話睇我嘅身體，因為我之前一病就兩三個月都未好，依家都未好晒，一個演唱會要唱二、三十首歌，我都係練番好自己嘅體質先，要有好的體能。（拜年時，係咪好多親人都替你高興？）其實由細到大我都冇拜年嘅習俗，不過嚟緊會同公司嘅同事團拜，今日見到大家亦都好開心。」