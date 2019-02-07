BTS師弟團　TXT落實3月4號舉行出道騷

韓國爆紅男團防彈少年團（BTS）所屬的Big Hit事務所去年開始預告將推出新男團，至年初開始公開新男團TXT的成員陣容，包括YEONJUN、SOOBIN、BEOMGYU、TAEHYUN及HUENINGKAI，而因為TXT是BTS的師弟團，所以由公布一刻開始，便獲得熱烈關注，不少網民都討論他們能否成為第二個BTS。



而Big Hit宣布TXT將於3月4日推出《THE DREAM CHAPTER: STAR》，並會於當日下午在Mnet電視台舉行出道騷《TOMORROW X TOGETHER DEBUT CELEBRATION SHOW》，翌日則會舉行Showcase首度與粉絲見面。而除了人氣組合，很少有新人團體在Mnet舉行單獨騷，所以TXT今次能在Mnet舉行出道騷亦是十分難得。



TXT是「TOMORROW by TOGETHER」的簡寫，意指「互不相同的你我相遇，攜手共尋同一個夢想」，而他們早前公開的預告片累積點擊率已突破6,100萬，是今年最受注目的新人。



另外，曾在美國聯合國大會演講及連續兩年在《Billboard音樂獎》勇奪「最佳社交歌手」的BTS，在海外擁有超強影響力，而美國加州大學柏克萊今日就公布春天學期將會有名為「新一代的領袖：BTS」的課程，課程內容將圍繞BTS的社會影響力及在世界上的成就，探討他們的歷史、藝術性及慈善活動等。