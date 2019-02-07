泡泡女孩處女獻唱　麥紫莉洗底變露底

由模特兒麥紫莉（Chili）、何千錞（Ashley）、楊卓欣（Cherry）、張若錡（Angus）、孫樂瑤（Ball Ball）和鄺漫妮（Virginia）組成的女子組合「泡泡女孩」在深水埗舉行音樂派對，獻唱合唱歌《新春泡喜》，並輪流獨唱歌曲，吸引不少Fans圍觀。



她們表示今次是首次公開演唱，又唱又跳希望透過歌曲把歡樂帶給觀眾及向大家拜年，並指這個組合是新春限定版，之後會作個人發展，是否繼續組合要視乎大家反應。講到要公開跳唱，六女表示心情緊張：「我哋練到好夜，試過一日練足12個鐘，因為冇乜人有跳舞底子，希望大家多多包涵！」



問麥紫莉的減肥大計，她笑言新春有很多美食，要盡量克制：「我仲係減肥中，希望減多5磅，但忍口好辛苦，驚反彈。」講到新一年計劃，麥紫莉希望有更多工作，自己會努力洗底，做好形象，但在獻唱時跳得過激，不慎露出打底褲；何千錞則表示下月會到台灣拍攝個人寫真集，於書展推出；至於楊卓欣表示今次試過跳唱後，希望有機會拍戲。問會否出寫真？六女表示要視乎大家的收身進度。

