被批拍緊拖　陸詩韻有機會閃婚

藝人陸詩韻（Sharon）邀來塔羅占卜師Brenda，為自己占卜來年運程。一直被傳與魔術師高正安發展中的Sharon，占卜感情問題時，竟然被Brenda抽中「魔術師」牌，並一語道破Sharon已有穩定發展中男友，二人將很快便有驚喜性突破，當下令Sharon膛目結舌：「咁會唔會閃婚呀？」



Brenda指「魔術師」牌顯示Sharon男友屬事業型，心儀她已久，而Sharon對他印象也不錯，不過Sharon本身害怕婚姻，故一直不敢行前一步，不過短期內二人會有突破性發展，而且「金星」牌顯示他們會一直愛下去。Sharon聞言即問：「咁我適唔適合有小朋友？」Brenda遂為她抽中「Child」牌，寓意「船到橋頭自然直」，着Sharon放膽去愛！



而近年Sharon演而優則商，進軍美容產品生意，幕前工作相對減少，魚與熊掌，Sharon問兩者的發展前景，Brenda為她的美容生意抽中「女教皇」牌，喻意生意已漸上軌道，相反娛樂事業就抽中「死神」牌，Sharon驚問：「呀，死得呀？」Brenda笑謂「死神」牌只是寓意她要去內地發展，工作辛苦卻會賺到錢。