方中信拍《廉政風雲》　首日開工冇對白似啞巴

英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》，除了有主角張家輝、劉青雲及林嘉欣三位影帝、影后之外，同樣是影帝級的方中信亦有參演，飾演廉政公署高層的他，片中是青雲及嘉欣直屬上司，主要戲份是派遣二人調查一單貪污案。



雖然戲份並不算多，但方中信笑言十分難忘，他說：「第一日拍幾個鐘就收工，因為都冇對白，到第二、三日就有好多好長嘅對白要講，仲涉及好多人名，好在拍出嚟嘅效果又幾好，大家反應都ok！」談到該片一開畫已掀起撲飛潮，不少場次更出現全場爆滿情況，身在日本度歲的方中信亦表現興奮：「聽到呢個消息梗係開心，希望之後愈嚟愈好啦！」



對於方中信埋怨首日開工似啞巴，導演麥兆輝解釋：「我同方中信合作過好多次㗎喇啦，佢好明白拍攝情況，因為第一日拍街景，冇對白係好合理㗎，第二、三日拍廉署，嚴肅場面，戲份多人物多自然對白多，大家對佢講嘅嘢，唔好認真啦，佢講笑㗎咋！」



另外，《廉政風雲 煙幕》口碑轉傳，萬人迷鍾楚紅也第一時間抽空捧場，她坦言要支持師弟張家輝，觀後盛讚果然是一齣好戲：「一班演員都演得好，即使配角亦同樣出色！」