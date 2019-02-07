畀何廣沛擺上枱！羅天宇同湯洛雯有機翻撻？

無綫藝人何廣沛（Matthew）、張彥博、羅天宇及郭子豪，日前聯同娛樂主播許文軒和潘盈慧等，齊齊拍攝TVB娛樂新聞台的賀年節目，眾人走進銅鑼灣及尖沙咀街頭Busking唱歌，四子更大談豬年大計。



談到四子桃花運時，Matthew避談緋聞女友朱晨麗，惟有借好兄弟過橋：「張彥博作為長輩，應該喺我哋四個當中第一個結婚！」他又取笑羅天宇：「趁碗『湯』（湯洛雯）仲暖暖地就快啲飲，你唔係攤凍晒先嚟飲？」令對方一臉尷尬，只得「反駁」說：「依家唔諗咁多，唔可以太主動，工作為先啦！」



此外，張彥博表示：「上年幾個兄弟做咗我嘅音樂會嘉賓，希望每兩三個月都可以拍啲片畀大家睇。（作歌四人合唱？）好啊！不過要等大家得閒先，依家大家都好難約。」Matthew則說：「我哋都希望可以一齊再拍劇，希望可以拍一啲青春劇同熱血嘅角色。」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

