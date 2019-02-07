突破空中瑜伽　陳曉華選華姐出秘密武器

應屆香港小姐冠軍陳曉華（Hera）、亞軍鄧卓殷（Amber）與季軍丁子田（Sara）大年初一要已經開工大吉，參與無綫賀年節目與觀眾一起賀豬年，寓意今年工作由年頭旺到年尾。陳曉華新年要做「孤兒仔」因為父母近年新年也會撇下她去旅行，但實情她一點也不孤獨，近年新年也去朋友屋企「黐餐」，大快朵頤，她笑說：「去朋友屋企拜年，佢哋當我屋企人一樣，新年可以食好多嘢。」



陳曉華要為將舉行的國際中華小姐備戰，年頭已經開始秘密練舞，更直言要突破港姐才藝表演的空中瑜伽難度，她說：「嚟緊華姐，除咗心理準備、仲要keep fit同練緊才藝表演『秘密武器』，今次表演都會喺空中，難度會畀港姐更加有爆炸性，都練到周身瘀。」



恨與郭晉安合作



生肖屬豬的鄧卓殷因篤信基督教，故不會去攝太歲。屬狗的陳曉華指去年也犯太歲，但她認為未尚不好，可能是比較多變化年份，自己也大改變成為香港小姐，鄧卓殷說：「希望新一年多啲工作機會，選上港姐發掘咗自己潛力，做咗好多表演，希望今年有機會拍劇，想做癲喪角色，最恨同『阿旺』郭晉安合作。」



丁子田努力學中文



在外國長大的丁子田首次在香港過新年，對年宵花市最感興趣，她說：「喺外國冇年宵行，新年會同朋友去打邊爐、唱K，今年會同嫲嫲、親戚食團年飯。依家努力學中文，希望今年有機會拍劇。」對農曆習俗沒有概念的丁子田多得陳曉華與鄧卓殷解釋新年習俗，陳曉華笑說：「初三赤口代表會容易同人嗌交，唔知點解，我幾乎每年赤口都會嗌交，有時仲嗌到喊，好激動，哈哈。」



場地：富豪九龍酒店（富豪軒）