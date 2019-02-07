揀新衫過年！貝安琪造豬女陪仔仔成長

中德混血名模貝安琪（Ankie）雖然從小在德國長大，但對農曆新年一點也不陌生，依然會依足傳統買新衫。日前帶兩歲大的兒子Sebastian揀選中國過年服飾，Sebastian超可愛，還會幫媽媽揀旗袍，又不時跑來跑去，匿埋掛滿服裝的架裏面與媽咪玩捉迷藏，對新事物十分好奇。



Ankie透露很鍾意過農曆新年，因為可以見平時少見的長輩，又可以着新衫𢭃利是：「以前喺德國住，最鍾意新年返香港，因為可以𢭃利是，又可以食好多嘢，婆婆煮嘢好叻，我都有跟佢學整角仔，年糕，依家我都會同佢講新年習俗，佢好開心，因為佢鍾意紅色。」問到會否依傳統？年廿八洗邋遢，年初一食齋？Ankie謂由14歲開始食齋，生囝囝時破戒，她說：「食咗好多年齋，依家食番肉，因為佗B時好想食，生完之後覺得自己miss咗好想食番嘅嘢。（咩食物令你破戒？）漢堡包、芝士漢堡，真係好好食。（當初點解會食齋？）因為我好鍾意動物，同埋嗰時聞到啲肉嘅味道覺得好唔舒服，所以戒咗。」



Ankie老公雖然是加拿大人，但亦融入到農曆新年，她說：「老公其實係中國人，佢住咗香港好耐，鍾意中國文化，又好照顧家人同埋鍾意小朋友。（豬年追多個？）都想生第二個，想生個豬女，依家努力中，仔仔都好鍾意BB，見到BB就會同佢玩。」



服裝及場地：中藝

