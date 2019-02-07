鄰居粒粒巨星　陳曉東同細佬比劍打桃花

下月舉行首個紅館演唱會的陳曉東，農曆新年要戒口不能大吃大喝，東東透露以往新年通常會去旅遊避年：「放吓假吸收吓出面啲能量、放空下。」



今年因為要準備個唱，他會留港度歲。本身是上海人的他在香港長大，而太太是台灣人，熟知兩岸三地的新年習俗，他說：「新年啲親戚有大集會，梗係唔少得小賭怡情，上年我已經教兩個囡囡玩魚蝦蟹，佢哋對錢冇概念，當係選擇題遊戲，平時唔准玩，只係新年玩吓，啲小朋友覺得好刺激。」



打完桃花畀阿媽打



東東承傳媽媽買桃花習俗，他說：「一定要買棵大桃花，因為我哋呢行桃花好緊要，最緊要唔係爛桃花。」東東更自爆以前跟細佬的百厭事，身為動作電影戲迷的他跟細佬在桃花樹下比劍，一邊打他就一邊唱，他笑說：「啲桃花散晒落嚟，打完桃花再打桔，我阿媽一起身就藤條炆豬肉，打到我哋兩個飛起，最搞笑有年佢警告我哋，唔好再篤佢啲桔，我就同細佬夾定不如今次『發』啲葉落嚟，阿媽起身見到都忍唔住笑，因為啲桔喺度，但啲葉唔見晒。」



開完個唱追個豬BB



東東讚細佬好叻仔，已經做咗公司CEO，仲結婚生咗個仔，他笑說：「輪到我做大伯教佢功夫，因為呢代年輕人冇聽過以前咁好聽嘅武俠劇歌，梗係由我教佢，將來輪到佢教佢個仔，到時我就變咗大伯公，哈哈……」



東東又憶起童年時𢭃到好多大利是，因為鄰居都是大明星，他笑說：「我樓下係拉姑（狄波拉），媽咪同佢哋成日打麻雀，樓上係阿Sam（許冠傑），因為我同Ryan（許懷恩）玩滑板認識，隔籬嗰係琳琳姐（李琳琳）、姜大偉、燦哥（廖偉雄），嗰時得我哋呢家唔係藝人。」



育有兩個囡囡的他可想追個豬BB？他笑說：「我隨時歡迎，我屬兔同豬好夾，不過呢段時間要開工，順其自然啦！」



化妝：Jenny Man＠Jennymanmakeup

髮型：Calvin Leung＠iHair.Nails

場地：Joe's Billiards & Bar

