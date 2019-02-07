「利是攻防戰」　袁鎮業林泳淘被完美攻陷

每逢農曆新年，又要上演一場「利是攻防戰」，派利是嘅當然希望盡量減少荷包出血機會；𢭃利是嘅固然希望收到愈多愈好。袁鎮業（Kelvin）與林泳淘（Wingto）早前為網上平台「巧鬆啲」拍攝新年短片，兩人於片中扮演一對孤寒夫妻，前往婆婆家拜年嘅路上被一眾服務性行業人士連環「祝賀」，究竟兩公婆能唔能夠防守成功呢？



一出門口好彩Wingto醒起樓下看更，諗住特登避開佢，但個「看更陳」竟然自己找上門！平時成日偷懶嘅看更，一到新年就變得精神奕奕，利是攻防戰第一回合正式開始！「看更陳」一嚟都好識做一輪嘴講賀年祝福語，Kelvin同Wingto見避無可避，就畀咗單封利是，「看更陳」即刻提醒佢哋新婚要派雙封。二人逼於無奈交出兩封利是，「看更陳」摸到得十蚊利是，好冇品咁要求即場拆利是，佢哋喺威脅之下再畀多封。點知「看更陳」即刻帶晒一大堆仔女出嚟拜年，連隻狗都唔執輸，兩公婆見財化水自然嬲到震！但其實只係個開始，「敵人」陸續有嚟，包括茶樓部長、街市魚檔老闆、按摩師傅。



最尾呢對新婚夫妻大出血，但就收到屋企人封利是補番數！好多網民都大讚好搞笑，更有唔少新婚夫妻話段片說出佢哋嘅心聲。新年最開心收到利是，但其實有得派都同樣係一件開心事！



網民有話兒

WXX LXX Chxx：好好笑

MXX Lxx：保安一到新年係成年最精神

Lxx Sxxx Yxx：新婚夫妻好有共鳴

Yvxxxxx Mx：新年如打仗