何廣沛平靚正搶客　馮盈盈自爆身價低到貼地

無綫藝員何廣沛與馮盈盈去年在無綫《萬千星輝頒獎典禮》分別奪得「飛躍進步男、女藝員」獎項，努力與進步獲肯定。在新一年，何廣沛與馮盈盈腳步未容放慢，鞭策自己誓要操弗Body。



突破自己大解放



最近日日做Gym的何廣沛笑說：「我都30歲，要畀啲突破自己，今個月會同龔嘉欣去陽光與海灘嘅地方拍旅遊節目，少不免要騷吓Body，自己一向都密密實實、斯斯文文，希望『大解放』可以畀觀眾睇到另一面。」更指現時要戒口食營養餐，新年也不能放肆大吃。而馮盈盈則「食住減」，笑說：「依家開工前會去跑步，去吓水腫等自己狀態精神啲，今年目標要練出腹肌，所以要唔好咁為食，食少啲都幾大挑戰。」



返屋企匿埋爆喊



講到去年的好成績，何廣沛指攞獎後不會感壓力，反覺是推動力，獎項為他增添信心。馮盈盈直言希望做出成績，不要讓人質疑可有資格得獎。何廣沛說：「你值嘅，我同你合作《白色強人》睇到你努力。」馮盈盈則擦鞋說：「因為對手係你，我先有咁大進步，有你嘅帶領我先有今日。」對着無厘頭的馮盈盈，何廣沛沒好氣笑說：「得喇，盈盈呢類對手我遇過唔少，我已經有抗體。」不過馮盈盈突然認真起來指拍攝《白》時經驗尚淺，有時覺得做得未夠好怕拖累對手，返屋企匿埋爆喊。



價錢照舊勁抵用



兩人得獎後雖然人氣急升，但異口同聲工作不會加價，實行以「平、靚、正」搶客！何廣沛笑說：「近排工作多咗，但係價錢照舊，以平、靚、正，密食當三番去撼其他人，加價我驚啲人搵盈盈唔搵我，哈哈。」「貼地港姐」自言身價亦「低到貼地」，她笑說：「我個價已經平絶整個市場而見稱，冇人夠我平，好抵用㗎！」



場地：港威酒店 Three On Canton

馮盈盈

化妝、髮型：Wong Wai Man@Carmen W Makeup

何廣沛

服裝：Aape Store

髮型：Ray Hui



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