【緝兇】新城獎棄置橋底　邊位歌手斷捨離？

斷捨離，即係「斷絕不需要的東西；捨去多餘的事物；脫離對物品的執着」。有個歌手將獎座掉咗，莫非佢真係覺得個獎係「不需要」、「多餘的」，抑或係唔想再咁「執着」？



DJ Colin喺IG上載一張相，佢喺渣華道橋底發現一個2013年新城勁爆頒獎禮嘅獎項，同一堆鞋當垃圾咁擺埋一齊，個獎上面寫住「新城勁爆躍進歌手」，睇番當年得到呢個獎嘅歌手，分別有羅力威、連詩雅、龍小菌、蔚雨芯同埋吳彤，究竟呢個獎係屬於邊個？



有網友就突破盲點，叫班得獎者拎住個獎自拍，邊個冇自拍，邊個就係個獎嘅主人！咁又啱喎，睇嚟佢哋快啲要晒自拍，證清白至得喇！



首先同個獎玩自拍以證清白嘅就係龍小菌，其餘幾位嫌疑人就齋講冇相，蔚雨芯留言話：「我D獎全部喺晒公司WO....冤枉」連詩雅即刻搭嗲話：「me too！」至於雨僑就同老公羅力威「出頭」話：「目測...我呢邊都唔係。」但之後又補飛：「嗱我斷捨離掉自己啲嘢咋...唔關我事！」最後羅力威直情話：「就算我真係有扔個奬，都一定唔會出現係（喺）港島..我住九龍。」唔少網友話，全部得個講字，齊聲呼籲佢哋自拍，有圖有真相！





