每日過百人聚集！BTS宣傳旅遊唔收肖像權費

人氣席捲全球的韓國男團防彈少年團（BTS），從2017年5月開始擔任首爾市的名譽觀光宣傳大使，位於首爾中區市廳的西小門別館1樓走廊，出入門最近開始擺放BTS的人形紙牌，每日都吸引過百名青少年專程到來拍照，當中30%是海外旅客。據指單是在市廳內，就有8個地方設有BTS的人形紙牌，而明洞、永登浦區、江南區、松坡區及麻涌區的觀光情報中心亦有BTS的等身人形紙牌，歡迎從海外來的遊客。



而據指BTS並沒有收取肖像權費用，人形紙牌是完全「免費演出」，首爾市觀光市場組長金國鎮表示：「BTS收到『以向海外旅客宣傳首爾的目的擺放人形紙牌可以嗎？』的邀請後，爽快地答應，而且完全沒有收取肖像權費用，是完全免費。」據指BTS平時的廣告價高達30億韓圜，雖然他們擔任宣傳大使的費用是非公開，但據指他們亦希望為首爾市推廣旅遊，所以亦是以低價擔任宣傳大使。



另外，韓國KB國民銀行今年1月1日公開BTS拍的新廣告，至上月28日點擊率已達破300萬，而去年公開的廣告視頻，就曾經突破800萬點擊率。