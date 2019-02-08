東方日報C1：《廉政》3日破千萬靚靚客串沾光

英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》氣勢如虹，上映3日已衝破千萬票房，就連鍾楚紅入場後亦讚口不絕，台前幕後認真飲得杯落！身為男主角的劉青雲與太太拍拖入場「視察民情」，張家輝則「出口術」想老闆請食飯，友情客串的袁詠儀（靚靚）坦言角色吸引的話，不介意在續集內與劉青雲「再續前緣」。



《廉》片台前幕後陣容鼎盛，導演麥兆輝邀來影帝劉青雲、張家輝、方中信、影后林嘉欣、袁詠儀及陳家樂等合演，電影上映三日票房已火速衝破千萬港元大關，成績斐然，為港產片打出漂亮一仗！昨日年初三，《廉》片票房繼續領風騷，單日票房三百二十多萬元，教台前幕後振奮不已。



林嘉欣開心尖叫



身為男主角的劉青雲聞得喜訊即笑說：「開畫成績咁好，當然好興奮，好多謝大家支持。」原來他亦有與太太郭藹明拍拖入戲院撐自己，親身感受影迷的熱情及支持。張家輝即「出口術」：「部戲收得，當然要導演同老闆請食飯啦！」而嘉欣知道開畫大收即頻頻尖叫：「今次真係好開心，雖然我忙拜年、照顧小朋友，但都好緊張電影嘅成績，同時留意網民反應。依家成績咁好，希望好消息陸續有來！」身在巴黎的麥導越洋表示：「多謝觀眾支持，以及台前幕後與宣傳人員的努力，希望繼續有好成績，可以打破票房紀錄！」



鍾楚紅讚口不絕



而戲中只客串了兩場戲的靚靚，今次有機會與當年的「經典拍檔」劉青雲在大銀幕重逢，二人更突破過去愛情片框框，一場角力戲對白「你來我往」，火花四濺。身在北海道的她笑說：「我只係友情客串，不敢領取任何功勞，聽到有份參與嘅電影票房出色，當然感到好開心啦！希望未來香港電影繼續百花齊放，發掘多啲不同新穎題材，拍出更多好戲畀香港觀眾欣賞。（麥導邀請嘅話，考慮喺續集擔正？）最緊要角色好，適合自己嘅話，呢啲都係可遇不可求嘅。」她又與老公張智霖在社交網分別上載手執雪糕遮掩對方樣貌的照片，一個留言「極品」，一個留言「最愛」，實行「另類放閃」。另外，鍾楚紅日前入場欣賞《廉》片後即讚口不絕：「一班演員演得好，即使配角亦同樣出色！」



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